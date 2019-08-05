祖兒紅館騷拜神　過百粉絲嗌加油

天后容祖兒的18場入行20周年紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》今晚頭場，大約6時23分，祖兒由英皇高層霍汶希（Mani）陪同之下現身進行拜神儀式，祖兒媽媽亦有現身，祖兒甫現身獲場外過百名Fans歡呼聲歡迎，場面墟冚！身穿一身運動裝、紮丸子頭、戴黑超的祖兒先走到Fans前揮手，成班Fans齊齊大叫「祖兒」及「加油」，祖兒又應傳媒要求停低影相。現時各區路面情況頗為混亂，問到會否擔心Fans完騷後回家危險？她說：「最緊要安全！無論係Fans定工作人員，最緊要安全！（怕唔怕佢哋返唔到屋企？）演唱會演出事少，仲有好多場，最緊要安全！」至於問到有否考慮取消頭場演出？Mani就截停訪問說：「唔好意思，今日唔講住。」然後跟祖兒回到神枱位置進行拜神儀式。



見祖兒誠心手持香燭向四面拜拜，之後再奠酒，待工作人員完成上香儀式之際，心情大好的祖兒似未被「罷工」一事影響心情，風騷派心心、舉V手勢及手指公，然後又跳起向Fans派福利，最後跟工作人員齊齊切燒豬，見祖兒更即刻拎起一塊豬皮淺嘗攞意頭！



Mani期後受訪，問到會擔心入場觀眾回家危險？她說：「所有嘢跟公司剛才發放的公告為準。（有考慮取消演唱會？）我哋全日都同各方面開會，有共識就係公司依家個公告。（完騷有特別交通安排？）所有嘢跟公司公告為準，會繼續留意突發情況。（如果情況嚴峻，會Sharp Cut演唱會？）有咩消息我哋會統一對外發放，依家有好多唔同消息，唔想有咁多消息令公眾混亂，所以我哋都會好審慎。」祖兒有被影響心情？Mani表示祖兒好投入個唱：「全日都綵排，放心，一有咩消息我哋會通知大家。（祖兒有講過想取消？）要講嘅都講晒，多謝傳媒關心。（會加強保安？）一切如常。」

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