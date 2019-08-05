反町隆史沉迷釣黑鱸　老婆菜菜子有冇反面？

憑經典校園劇《GTO》成名的45歲日本男星反町隆史，2001年2月與同劇女主角松嶋菜菜子結婚，2004年及2007先後誕下兩名女兒。最近，他罕有地在節目中公開私生活，讓富士電視台拍攝他的行宮，揭開他鮮為人知的癖好。



節目派出藝人小園浩己向反町貼身採訪多天，到他位於琵琶湖的別墅拍攝，該湖有100萬條以上黑鱸魚，反町在釣鱸勝地設行宮就是方便釣大魚挑戰世界紀錄。別墅內除了有大量釣魚用具，牆上還掛有反町在釣魚大賽獲獎的鱸魚標本，其中他最引以自傲，是個人紀錄69cm長重6公斤的黑鱸魚標本。期間，他駕快艇載Hiromi到湖中教他釣黑鱸魚，入夜時BBQ吃烤魚兼吹水，自爆小學5年班已迷上垂釣。



對於反町沉迷釣黑鱸魚，小園浩己追問他老婆菜菜子有沒有不滿，反町說：「佢冇對我詐型，家人從不會因為我沉迷釣魚而怒火，兩夫妻完全無受影響，關係不知幾好好。」更意外的是，休息時，他會帶兩名女兒到琵琶湖的别墅玩。反町補充：「不過隨住女兒長大，佢哋開始有自己的世界，不像小時常黐住我，同我一齊玩，所以依家反而感到寂寞。」