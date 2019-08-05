李尚正盧頌恩變成咁樣　你認唔認得到？

藝人李尚正與盧頌恩（妹頭）於香港開電視節目《臥底旅行團2.0》中，經常喬裝成「團友」參加平價旅行團，發掘跟團的騎呢趣事，其中，李尚正與妹頭會化身林子祥、林亞珍造型，亦會打扮成卡通人物白雪公主及《冰雪奇緣》的Elsa，單是造型已經相當有趣，妹頭說：「因為《臥底旅行團》已拍攝了很多輯，我哋『臥底』身份被揭穿咗，好多團友都認得出我哋，惟有打扮不同造型上陣，延續『臥底』身份。」



李尚正與妹頭於《臥底旅行團2.0》除了參加短線大陸團之外，也參加了五日三夜平價緬甸團，由深圳夜機出發，妹頭表示今次荒誕之處，是每次在景點遊覽只逗留短短20分鐘，相反每到購物店就逗留兩個鐘，而問到自拍攝以來最深刻的「旅程」，妹頭說：「印象最深刻當然是1蚊團，畀1蚊團費，另外導遊費每日都係60蚊，仲送行李箱、吸塵機，不過原來跟呢啲團好辛苦，每日洗腦式帶你上堂、購物，好悶，差唔多每日都要上5堂，名符其實用時間換取禮物。」

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