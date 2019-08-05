入行20年騷心花怒放！祖兒讚自己唔整都靚！

天后容祖兒的18場紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》今晚開鑼，祖兒於演唱頭段Medley期間，感謝觀眾朋友到場支持：「多謝你哋！」唱畢祖兒便落台換衫，然後開場時出現的大波波再次登場，中間投影出祖兒過去的百變造型。



她由狂野Look搖身一變成高貴大方造型，着米白色泡泡拖尾裙、戴黑色長手套兼配誇張Bling Bling耳環，唱出經典歌《再見我的初戀》，邊唱邊圍繞四周同Fans打招呼，唱完祖兒主動要求調整耳機聲效：「唔好意思，第一日，有好多都未調好。」唱完《天之驕女》後，祖兒再次歡迎觀眾捧場：「相信你同我一樣，當知道開騷就好期待今日來臨，今年係我入行20周年，我個JY團隊都20歲啦！佢哋今次畀足希望、誠意、突破落呢個騷。」此時有Fans大叫讚祖兒「好叻」，氹到祖兒笑說：「無整都靚，本身都OK！哈哈！唔好阻住我講嘢！我指嘅誠意係今次演唱會請咗世界各地精英合作，例如舞台設計，嗰個波波、表演者、樂手。」又搞笑話因為要同「世界各地」的合作者溝通，要講有史以來最多的語言，包括廣東話、普通話、英文、韓文、俄文等，所以對她來說既複雜又大挑戰：「應承大家今晚呢兩個幾鐘都好Crazy！我都係細聲啲講嘢，18場慢慢用呀！」



然後祖兒便唱出另一首經典歌《逃避你》，唱完後她以為要落台換衫，誰知《搜神記》前奏音樂起，祖兒「蝦碌」笑爆：「仲有首歌要唱，齋聽歌都值會票價啦？哈哈！等個台整好再跳舞！」此話一出，記者即留意到台面有台板翻起，不過一連換上兩套衫的祖兒可能未個有台板翻起，跟Dancers於翻起的台板上熱舞，睇到台板有明顯的震動，險象環生！



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