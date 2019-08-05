開騷遇機件故障　祖兒內疚哽咽致歉

《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》紅館騷今晚頭場，天后容祖兒大玩百變造型，唱4首歌換足3次衫。換上黑色上身西裝套裝配紗裙的祖兒，再升上台唱出《牆紙》，期間見有數名工作人突然上台幫祖兒調整耳機，祖兒內疚說：「呢個係我人生最Crazy嘅演唱會，真係萬分抱歉，有好多技術上嘅不足，但我會更加努力繼續做落去！」隨即獲Fans掌聲支持，但祖兒繼續唱《牆》時都忍不住哽咽，有工作人員上台遞上紙巾，祖兒不禁抹眼淚並坦言：「今晚係我第一場演唱會，尋日有Full Dress Rehearsal，估唔到今晚情況更差，有機件故障，你哋仲想唔想我繼續做？定係想買過第二場？其實我準備咗好耐，但有句說話係『計劃追不上變化』，我真係追唔上。」祖兒還自爆準備了特別環節：「本身我係會為大家彈琴，但依家個琴升唔到上台，我嘅團隊好努力咁搶修緊，我知有好多觀眾遠道而來，都唔想大家掃興，我會繼續努力！」全場Fans即大叫「加油」為祖兒打氣，祖兒說：「導演叫我唱多首歌就可以彈琴。」說畢便唱出《無人知道雙子座》。



之後祖兒如願坐上白色鋼琴自彈自唱出《啜泣》：「以下落嚟將係我喺呢個演唱會練習得最耐嘅一個環節，要同大家分享，但大家要靜啲！」面露緊張的祖兒開始演奏，不過一開始就有句小出錯，重新重拾自信的祖兒愈彈愈順，更漸入佳景，成功演出後她興奮謂：「多謝大家，每次做演唱會都想有突破，我原本想成個演唱會都自彈自唱，所以上年就開始練琴，一嚟就練《啜泣》先，但呢首歌直到尋晚先練好，就發覺彈琴真係好Crazy，做樂手真係要有熱誠、天分、功力。」

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