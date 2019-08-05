等睇表演！楊明讚陳曉華堅好波

藝人楊明、應屆港姐冠軍陳曉華（Hera）、吳嘉儀（阿七）、李豪與蔡國威等，日前到葵興拍攝《網絡騙案》多場室內打籃球戲份，通告由晚上9時半至翌晨9時，入行多年的楊明也笑言破了一個通告最長紀錄，眾人更表示會屈他請消夜，Hera則自薦請食早餐為大家打氣。眾人身穿籃球運動衫拍攝，楊明表示求學時期經常打波，但近年太忙，已三年沒有正式打過：「戲入面我好勁，但係Hera仲勁，帶領我哋練波，聽講佢本身係中學校隊，等睇佢表演。（有冇入樽呢啲場面？）未必，始終戲入面都係業餘，如果係就留畀Hera。（你中學嗰陣打波係咪風頭躉？）普通啦！係跳得高啲，我嗰陣係男校，冇女Fans，都冇話遺憾嘅，我哋有男校的浪漫。」



拍喊戲有天分



而讀女校的Hera當年是籃球校隊，控球射球有板有眼，她透露當年有很多師妹Fans：「我打波好兇狠㗎！都有師妹支持，覺得我呢個師姐打波幾型。」首次拍劇的她透露有大量追賊動作戲，愈拍愈好玩，吳嘉儀則指Hera獲導演讚喊戲有天分，夠晒感性。



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