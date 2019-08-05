空降紅館腳軟　祖兒：Fans尖叫嘅就係金曲

天后容祖兒晚上舉行頭場20周年紅館《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》，換上另一套Bling Bling衫的祖兒，於小舞台上唱出《歌姬》。她表示雖然已緊急搶修已壞了的部分舞台，但見舞台仍繼續維持「現狀」，樂手們更搬到台邊演奏，唱畢《歌姬》後，祖兒感性地說自己遇上好多歌：「但係咪首首都啱、首首都係好歌呢？係咪要拎過金曲獎先係金曲？計我講，音樂一響起，Fans尖叫、歡呼，呢啲就係金曲。」隨即便唱出一連串金曲，當中包括《未知》、《怯》和《花千樹》等，更齊齊大合唱炒熱現場氣氛！



唱到《世上只有》時，祖兒登上飛船，吊高繞場一周跟「山頂朋友」作近距離另類接觸，唱至尾聲時音樂突然Sharp Cut，搞到祖兒呆一呆望向控制台，幸好音樂及時「急救」成功，然後祖兒同Fans大玩大合唱唱K，唱出《這分鐘更愛你》及《我的驕傲》，氹Fans開心！當飛船降落地面時，船身搖晃令祖兒嚇一嚇：「好驚、好搖、腳軟呀大佬！」最後飛船安全着陸，祖兒頓時鬆了一口氣！



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