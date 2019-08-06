東方日報C1：開騷遇示威堵路祖兒不唱不散

天后容祖兒於紅館舉行共18場入行20周年「PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR」演唱會，昨晚開鑼，但因修訂《逃犯條例》風波愈鬧愈大，撞正網民發起「8.5」不合作運動癱瘓交通，附近紅隧出入口曾多次被示威者堵塞，但祖兒表現專業，堅持「不唱不散」為粉絲開騷。



祖兒連月來為個唱瞓身準備，昨晚首場開鑼卻遇上多區集會及警民衝突，昨午不斷傳出有機會取消其首場演唱會，亦有粉絲擔心市面交通混亂，留言要求改期舉行，甚至有人提出應為歌迷安全着想：「開始封晒路，今晚點算？出到嚟都返唔到屋企。」但亦有不少粉絲希望如期舉行，因期待偶像開騷已久。直至傍晚6時，英皇娛樂發出重要公告，表示演唱會如期舉行。



「最緊要安全」



約6時23分，祖兒由英皇高層霍汶希（Mani）陪同進行拜神儀式，容媽媽亦陪伴左右，現場過百粉絲甫見偶像即歡呼。戴上黑超的祖兒穿運動裝加丸子頭，精神奕奕走近粉絲堆揮手及讓傳媒拍照。問到可擔心完騷後，粉絲回家有危險？她說：「無論係粉絲定工作人員，最緊要安全。」之後祖兒誠心上香，之後再奠酒，待工作人員完成上香儀式，她即風騷派心、舉V及直豎拇指，又跳起向粉絲打招呼。切完燒豬，祖兒即拿起一塊燒肉食攞意頭。



為遷就部分遲到歌迷，祖兒首場演唱會9時15分才開騷，比一般演唱會遲了近45分鐘。老闆楊受成夫婦、好友蔡卓妍、張敬軒、蔡一智、蔡一傑、泳兒、黃偉文、鍾舒漫及曾樂彤等前來捧場。舞台中央的巨型圓球打開，穿LED圓形服裝的祖兒置身其中，獻唱《空港》，全場尖叫聲不絕。之後圓球合上，她秒速換了造型從圓球底下走出來，一頭金色髮加藍色泳衣造型及披肩的她大騷長腿，唱出連串快歌，與舞蹈員勁歌熱舞，又性感自摸，非常火辣。期間她向台下歌迷打招呼：「Hello，你哋好嗎？」唱畢被十多名舞蹈人員舉高，並將披肩除下。



學友任表演嘉賓



祖兒特別為頭場觀眾送驚喜，請來「歌神」張學友任表演嘉賓。一身Casual Look的學友約5時半現身紅館，在場等候的粉絲歡呼大叫。據知，前晚紅館綵排時發生小意外，有舞蹈員不慎從舞台跌下受傷，要送醫院診治，Mani指傷者目前情況良好，只是手部受傷，沒有大礙，多謝大家關心。



為未能到場觀眾安排退票



容祖兒昨晚開騷，不少粉絲在祖兒的社交網留言擔心交通大混亂，驚睇完騷冇車回家，亦有人提出應以安全為由，建議改期，但亦有很多粉絲非常期待偶像演出，冒險亦要睇騷。



主辦單位英皇娛樂昨日在黃昏發出重要公告，表示與各方再度溝通及考慮不同觀眾情況作出安排，先解釋演唱會如常舉行，是方便已經到場及遠道而來的觀眾。但亦明白個別觀眾可能因交通及街道狀況未能到達場館，請未能到場的觀眾保留完整門票（連票尾），將安排退票服務，詳情會盡快公告。



英皇高層霍汶希說：「所有嘢跟公告為準，會繼續留意突發情況。依家有好多唔同消息，唔想令公眾混亂，所以我哋都會好審慎。」並指祖兒投入演唱會，全日都在綵排。問到大會可有加強保安？她表示一切如常。



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