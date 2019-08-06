模特兒變網紅　郭穎兒封肚留影

育有一對可愛女兒Galia及Lia的模特兒郭穎兒（Celia K.），近年升呢變為人氣網紅，同時更發揮其生意頭腦投資飲茶店。為了生意及照顧家庭忙不停，早前和丈夫李冠鋒為了將快一歲生日的幼女Lia拍攝了一輯家庭照。原來這輯家庭照的目的是決意「封肚」不再生第三胎！



Celia K.說：「Lia就快一歲，影呢輯相係想日後回憶番佢喺BB嘅日子。睇番個大女，就會深深感受到，小朋友真係大得好快，眨吓眼就由BB變咗咁大個，其實一歲以下嘅BB真係好可愛，我好珍惜佢喺BB嘅每分每秒，好珍惜仲可以抱住嘅感覺。加上我唔會再生第三個，所以要影低，等我老時可以睇番。」



因長女Galia要上學前班，幼女Lia又要準備上playgroup，自言正學做生意的Celia K.，時間對她來說是非常奢侈，她說：「每日只瞓到四、五個鐘，朝早八點開始就要湊女，接送返學，跟住要返舖頭學做生意，生活真係充實，直情唔夠用，加上有運動同配合飲食療法，所以真係瘦咗好多！」



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