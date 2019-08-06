杜拜尋歡　徐綺雯沙漠騷半球咀海豚

名媛徐綺雯（Candy）到杜拜旅行，在社交網上載了不少靚相，當中不乏比堅尼照，實行大騷Fit爆身材。Candy表示五日四夜的行程十分緊密，參觀了清真寺，體驗中東文化：「喺清真寺女性必須同中東婦女一樣換上傳統服飾女裝，要由頭包到腳！男嘅可以露出頭髮，女嘅就唔得，只有男人可着短袖上衣，男女待遇相差好大。慶幸自己喺香港生活！」她又到Ferrari world（法拉利世界）感受全球最快過山車，她說：「全世界最快嘅過山車，真係好似法拉利咁快，好刺激，好好玩，我一啲都唔驚，好鍾意玩咁刺激嘅遊戲。」



Candy大讚杜拜是一個很美麗的地方，可惜天氣太熱，沙漠氣候：「真係熱到飛起，而且有大風沙，所以一定要包住到密密實實，一唔包頭，啲沙就會入口，不過係一個好好嘅體驗，可以去騎駱駝，玩滑沙，夜晚又有個螢火會，有跳舞表演，又可以玩手蠟，好好玩，但感受過一次就夠，因太實在太熱喇。」Candy又與海豚近距離全接觸，她說：「海豚真係好得意，冇試過咁近距離，而且仲可以錫海豚，雖然價值唔平，但真好值得。」



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