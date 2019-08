陳茵媺16歲清純照曝光！網民：食咗防腐劑

大家仲記唔記得16歲嘅時候係點呢?港姐出身嘅陳茵媺(Aimee)就喺網上晒出當年照,仲係一個青春少艾嘅佢披住一頭長髮,非常清秀,同依家38歲嘅佢外貌相差無幾,就連宋熙年都話佢冇變過!而網民都留言大讚佢Keep得好「食咗防腐劑」咁,又話囡囡Camilla同佢都好似,都係靚女嚟!



而佢就留言問大家:「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her? 😜 I will choose to say, don't worry ... Your dream does come true but now you got kids, you just need to work a little harder to push it to the next level.」(如果有機會回到當年見到16歲嘅自己,你會同佢講咩?佢就話會同自己講:「唔使擔心,你夢想成真喇,但你有幾個小朋友,只係雖然更努力將佢提升到另一層次!」)有網民就提議佢同依家嘅自己講:「你做得好好,你搵到個好老公,仲帶咗三個小天使嚟到呢個世界!」



另外,去咗加拿大多倫多度假嘅佢又晒出仔女暢泳照,佢話好掛住屋企呀!



