陳茵媺16歲清純照曝光！網民：食咗防腐劑

大家仲記唔記得16歲嘅時候係點呢？港姐出身嘅陳茵媺（Aimee）就喺網上晒出當年照，仲係一個青春少艾嘅佢披住一頭長髮，非常清秀，同依家38歲嘅佢外貌相差無幾，就連宋熙年都話佢冇變過！而網民都留言大讚佢Keep得好「食咗防腐劑」咁，又話囡囡Camilla同佢都好似，都係靚女嚟！



而佢就留言問大家：「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her? 😜 I will choose to say, don't worry ... Your dream does come true but now you got kids, you just need to work a little harder to push it to the next level.」（如果有機會回到當年見到16歲嘅自己，你會同佢講咩？佢就話會同自己講：「唔使擔心，你夢想成真喇，但你有幾個小朋友，只係雖然更努力將佢提升到另一層次！」）有網民就提議佢同依家嘅自己講：「你做得好好，你搵到個好老公，仲帶咗三個小天使嚟到呢個世界！」



另外，去咗加拿大多倫多度假嘅佢又晒出仔女暢泳照，佢話好掛住屋企呀！



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