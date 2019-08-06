TWICE又爆戀情　22歲Momo被爆撻着36歲希澈

韓國人氣女團TWICE的22歲隊長志效昨日被爆暗撻限定男團Wanna One的22歲前成員姜丹尼爾，二人隨後大方認愛，而志效亦是首位承認戀情的TWICE成員。



而今日就到22歲日本成員Momo被爆與男團Super Junior（SJ）的36歲成員希澈拍拖，有韓媒報道指二人於2017年通過綜藝節目認識，其後變得熟絡並成為情侶，已經拍拖兩年，而希澈曾在TWICE出道時自爆是Momo的粉絲，而Momo亦曾演出希澈和閔庚勛的《Sweet Dream》MV。



​TWICE所屬的JYP事務所與SJ所屬的SJ Label事務所在向本人確認之後，指二人只是平時關係親近的前後輩，並非戀人關係。



另外，昨日有部分網民及粉絲指姜丹尼爾上月才以Solo歌手出道，批評他剛起步便被爆戀情，姜丹尼爾昨日深夜在官網發文，並向粉絲道歉：「首先我要為今早突如其來消息令大家嚇倒致歉，知道大家一整天都會坐立不安，我也擔心我是不是太遲來了。」姜丹尼爾他現在能夠一個人活動，經歷了很艱辛的過程，而在他覺得很疲倦時，是有粉絲一直在身邊支持他，他承諾今後會更加努力，報答粉絲的愛。