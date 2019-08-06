頭場騷幾經波折！祖兒發千字文嗌崩潰

天后容祖兒（Joey）昨晚在紅館舉行第一場Pretty Crazy演唱會，休息一晚後她整頓了心情，在網上以《錯體郵票》為題發文講演出感受，她表示：「臨出場時的心情非常複雜，我們努力多時就為這刻的來臨，腎上腺素以倍數激增。另一方面，因今次台上的所有機關的規模都比以往來得複雜，亦因颱風的關係，延遲了整個舞台搭建的進度，在從沒有完整run through的情況下，我能預計首場會有不同類型的狀況出現。」



不知所措兼崩潰



一向專業的Joey告訴自己，無論發生甚麼都一定要冷靜處理，並不能焦急，她說：「深呼吸過後一鼓作氣就開始整個奇妙旅程，完成第一part quick change的時候，FM不停在我耳邊告訴下一part千萬不要走到台中，我預感已有不妙。原來我們的中台在降下之後發生了嚴重故障，不能變回平地，整個舞台只剩下最外面的圓可以讓我走動，接下來的整晚演出我也只能以歌會友，以及少量的舞步去應付，還有幾經波折才可以升上來的琴。在中途唱《牆紙》的時候更一度連耳機都沒有聲音，那一刻我承認自己有點不知所措有點崩潰。」



自覺愧對觀眾



Joey竭盡所能去演出，經驗相當豐富的她補充說：「因自覺愧對觀眾，但我心裡（裏）面的聲音還是告訴我千萬不能亂，The Show must go on。唱到最後一首歌前，我決定放棄8月12號的假期，邀請所有觀眾到時再來到紅館，欣賞一個完好無缺十全十美的pretty crazy。我想說的事情是，意外真的不能避免，但人力可以做到的。昨晚每一位台前幕後的手足都已做到極致。在此衷心感激。包括我親愛的觀眾。」



20年來冇白過



Joey坦言昨晚一定不能稱它為一個十全十美的演唱會，甚至只發揮到三成的功力，是「萬分的不甘心」。但令她有所啟發：「但一方面証（證）實了，要把昨天所有的危機處理過來，少一天的經驗都不能。所以這20年我絕對沒有白過，那一刻就算有多麼的激動，我都要表演出專業。這就是我們的守則，這是我的崗位。另一方面，亦是整個演唱會最可貴的，就是觀眾朋友們對我的愛和通情達理。你們讓我更有力量迎接接下來的十八晚。感謝你們一直陪我成長，這張錯體郵票雖然不能寄到信，但只要你昨天有入場去見証（證）過，你們就知道什（甚）麼是獨一無二愛的力量。今晚繼續努力，台前幕後加油，齊齊good show！」