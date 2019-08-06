小泉今日子為養已婚男友　變賣3億日圓豪宅

現年53歲的日本女星小泉今日子，2018年2月離開效力36年的事務所自組公司，專心幕後製作舞台劇工作，去年更承認與同齡已婚男星豐原功補同居。最近兩人更拍檔向電影主軍，投資拍攝新片《Soiree》，雙雙擔任監製。



據雜誌《女性自身》報道，《Soiree》由村上虹郎任男主角，預計明年上映，早前在和歌山取景超過1個月，估計製作費逾1,000萬至2,000萬日圓（約72萬至144萬港元），為了籌得製作費及宣傳費，於是進行網上眾籌，直至昨日籌得約350萬日圓（25.2萬港元）。7月底在和歌山取景時，兩人接受財經雜誌訪問，顯得雄心壯志。



除了面對製作費的負擔，兩人因不倫醜聞影響，工作量劇減，而豐原功補要支付老婆及兒子的生活費，令他陷入財困及欠債，結果他日常生活費都由小泉今日子負擔，包食包住，導致女方的開支沉重。為了應付龐大支出，小泉今日子日前將市值3億日圓（約2,160萬港元）的豪宅放售套現。小泉今日子50歲生日時，曾接受雜誌《MEKURU》專訪，該雜誌刊登了她的豪宅照片，該單位面積有190平方米，空間寬敞設計舒適，地產公司估計會吸引外國人賣家。

