昨認戀志效　姜丹尼爾深夜發文：會努力報答粉絲

韓國限定男團Wanna One的22歲前成員姜丹尼爾，昨日被爆撻着人氣女團TWICE的22歲隊長志效，兩人大方認愛，戀情爆出後，有部分粉絲及網民對姜丹尼爾以Solo歌手出道，便被爆戀情表示失望，因他於3月與所屬的LM事務所爆出合約糾紛，6月才獲判勝訴，並開設個人事務所KONNECT，上月25日推出首張個人專輯《Color on me》，首周賣出46萬張，成為史上首周賣出最多專輯的歌手，但很快便爆出他與志效拍拖，半年以來與他度過艱難時期深感被背叛。



而姜丹尼爾昨日深夜在官網發文，並向粉絲道歉：「首先我要為今早突如其來消息令大家嚇倒致歉，我也擔心我是不是太遲來了。」姜丹尼爾他現在能夠一個人活動，經歷了很艱辛的過程，而在他覺得很疲倦時，是有粉絲一直在身邊支持他，又指他曾經因為惡意的傳聞而感到很辛苦，看到粉絲為他準備的Cafe和地鐵廣告，給予令他可以再次站起來的愛和支持。



姜丹尼爾又承諾會報答粉絲：「我充分地感到粉絲的愛，亦抱着感謝的心，今後我會報答你們更多，明天會成為比今天更好的姜丹尼爾，感謝你們與我同在。」



而KONNECT事務所在官網指最近網上出現針對姜丹尼爾的謠言、性騷擾、損害名譽、侵害私生活及惡意傳聞等文章，他們將會對有關網民採取法律行動。