同蘇慧恩演情侶　梁奕藍佩服記者採訪搵命博

歌手蘇慧恩（Ophelia）與梁奕藍（Hayden）今日出席慈善音樂劇《慧藍的告白》發布會，Hayden坐在輪椅上接受訪問，他解釋：「我同Ophelia喺劇中係情侶，後來我去做戰地記者傷咗，之後要坐輪椅。（操作輪椅已經好純熟？）好熟，我上次拍MV都係坐輪椅，有去學習點操作。套劇入面我係中段先需要坐輪椅，不過我覺得導演嘅安排好英明，因為前段我未受傷時，我同Ophelia對手戲較多，到我坐輪椅嘅時候，就安排咗另一個演員做護士照顧我，佢個高度啱啱好，Ophelia唔使成日彎腰同我做戲。Ophelia補充說：「佢受傷後我哋得一場對手戲，係我跪喺佢面前崩潰痛哭。」Hayden則大爆原本導演要求Ophelia跪地向他求婚，但兩人覺得不太合理，所以刪除了。



至於綵排方面，Ophelia表示已排練很非常熟練，但有部分情節在LED上播放以營造兩個時空的效果，所以還要配合LED播放時的走位：「套劇係講戰地記者，真係好尊敬同佩服佢哋，要冒生命危險去採訪。」Hayden坦言尤其近期社會事件，令他對戰地記者這個角色更感受良多：「我每日都有留意直播，瞓唔到，所以個黑眼圈好大，我喺套劇個造型都幾頹同要好沮喪，所以都幾好，到時連妝都唔使化。」



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