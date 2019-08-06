與張之珏首度合作！江美儀挑戰情慾對白

藝人江美儀和導演張之珏到香港浸會大學出席舞台劇《但願人長久》籌款專場記者會，講到導演謂十幾年前已睇中美儀，他說：「係呀，因為嗰陣我入咗ATV，佢又係入咗去冇耐，嗰陣已經覺得佢好鬼正，批佢會大紅，佢當時仲會怕醜，食飯唔出聲，所以就想同佢合作，到之後我冇做電視，又離開咗香港，但知佢有做舞台劇，所以就想搵佢合作。」問美儀可是一口就答應邀請？美儀大呻：「導演好偏心新演員，因為佢會請佢哋去酒店食嘢傾偈，但我就淨係一個電話。」導演笑言：「因為當佢一定會做，佢仲即刻話『咁幾時排？』都未講酬金佢就已經咁講。」



導演又讚美儀很有心，本身八月頭有個project，但都延遲待舞台劇九月完成才開始，又話她帶了兩隻狗來綵排：「好乖，見到美儀被摑嘅時候，隻狗就會睩大眼望發生咩事。」雖然兩人相識多年，但今次就首次合作，美儀說：「因為我個ex（吳君祥）係佢嘅朋友，所以我哋就識咗好耐。」講到今次角色有難度，美儀說：「以為好癲，但其實心水最清，要打人，唔只一巴，打到情緒停為止，我睇完原著都打得好狼，所以我都會做番啲工夫，例如請對手食嘢飲嘢，帶埋兩隻狗娛賓。」導演笑言好彩被她摑的演員有兩個，可以輪流做，但美儀就大呻沒有人跟她輪流，所以要被摑足10晚。美儀又透露今次角色會有情慾對白及情節，問到尺度有幾大？她賣關子唔肯講，只笑言：「more then sexy，係誘惑，都係一個幾大嘅挑戰。」



馮寶寶用兩個鐘講幕園



另外，講到好友馮寶寶在泰國發生車禍，導演驚訝地說：「你哋又知？我幾個禮拜前知道咗，但佢唔講我哋都唔講，佢畀條片畀我睇，見到佢架車反咗真係好驚訝，但好彩佢同佢個仔冇事。」講到馮寶寶已設計墓園，他說：「佢嗰陣用咗兩個鐘同我講佢個墓園，成件事好馮寶寶，獨樹一幟，嚟緊都有邀請佢返嚟香港睇舞台劇。」講到馮寶寶有可能與他合作舞台劇，他說：「佢係我好心儀嘅演員，因為83年我第一套劇就係佢做女主角，承諾有生之年再合作，我心入面有幾個劇本，所以我係好恨再同佢合作。」



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