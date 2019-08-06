入行30年！阮兆祥開騷唱出心聲

藝人阮兆祥為十月麥花臣演唱會舉行記者會，表示是團隊叫他開騷：「佢哋話我第一隻唱片係1989年，今年係30年，值得紀念，我都對麥花臣有好感，因為同觀眾距離好近，聲音、場地都好，但開演唱會都想有新歌，所以就會出新碟。」



冇忘記過歌手



他又透露新歌《大夢想家》是自己心聲，鼓勵大家追夢：「唔係剩係得年輕人先可以追夢，中年人都有權利，我都有諗過係咪做棟篤笑比較安全，但始終自己係以歌手身份加入呢個圈，所以我從來冇忘記過歌手夢，入返錄音室好似番返屋企咁。」



女新人做嘉賓



問到開騷可有操練？他說：「每次開演唱會都會減重，因為覺得輕盈啲，體力都好啲。」他又謂開騷不是為賺錢：「今次個騷啲歌適合唔同年紀嘅人，希望大家都有共鳴，今次都用咗啲預算邀請咗16人嘅樂隊，亦有好多機械裝置。」問到好友王祖藍及李思捷可會做嘉賓？他說：「唔會，我三晚都有固定嘅嘉賓，係個女新人，我應該係第一個請佢做演唱會嘉賓嘅人，希望可以介紹畀大家識。」



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