去過亞馬遜森林！梁彥宗大膽拎蜥蜴影相

背包旅遊達人梁彥宗（Chris）早前到了天水圍區最大型商場，率先體驗亞馬遜熱帶雨林，參與夏日奇幻之旅，喜歡到處旅遊的他對亞馬遜森林絕不陌生，表示自己亦曾經到過當地拍攝，很喜歡親親大自然的感覺。他對於爬蟲動物顯得不膽怯，更於爬蟲學家的專業指導下，大膽拿起雙冠蜥拍照，期間表示欣賞於城市引入與動物親近互動這個概念，認為是投入大自然的好開始，讓都市人更易接觸到爬蟲動物，從而傳遞環境保護及愛護動物的訊息。場內除了設有多種熱帶動物裝置外，更有多項感官體驗供顧客參與，刺激大家的「視」、「聽」、「嗅」及「觸」覺，考驗大家身手及眼界。



他更大玩場內空中吊橋VR遊戲，事後表示遊戲驚險刺激，亦勾起各種大自然歷險的經歷，其中一次比較深刻的是到中亞山區拍攝，中途壞車，結果要摸黑下山，非常危險。他又自言希望拍出更多有意義及令人反思的節目，例如介紹各類動物、自然生態及宣揚保育的節目，讓觀眾從中學習更多了解更多，欣賞世界之大，同時學識珍惜及愛護環境。

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