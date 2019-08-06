自認脾氣臭被寵壞！陳奕迅靠阿媽「醫番好」

歌神陳奕迅（Eason）以「香港網球總會推廣大使」身份出席「賽馬會樂動網球計劃」記者會，一向熱愛網球的Eason，當然有親自落場與小朋友切磋球技，雖然打到身水身汗，但球來球往打得投入。而Eason又分享打網球歷程：「細個因為住政府宿舍所以落樓下打波仲係免費嘅，7歲我就接觸網球，令我學識面對輸贏，我細個出名脾氣好差，可能係孻仔畀人寵壞，但老實講我就冇試過將球拍掟爛嘅，我懷疑啲球員有贊助，唔使錢可以打爛佢，但我就要自己錢買，我第一支球拍係石墨拍，依家都有Keep住。」他再說回打網球可以養出「好脾氣」：「如果唔好脾氣，打波係發揮唔到最好，要學好沉住氣，發脾氣係冇用，但每個人都有脾氣，有啲人嗌啦，我最唔主張係掟拍，有機會傷到自己添，所以做運動係對自己脾氣係好好嘅訓練嚟。」



Eason稱因自己熱愛網球，在烈日當空下都一定要集中先可以打好，愈是專業便愈有要求，就似他網球偶像費達拿：「佢後生嗰時脾氣好差嘅，但依家佢可以咁瀟灑，個個都係佢Fans，都係佢球場上練番嚟嘅涵養。」而Eason更言最重要為何喜歡打網球就是「好型」。他亦主張小時候就應該開始學打波，更自爆是母親知他脾氣差要他多做運動：「佢話基本上做完運動，你就冇力去發脾氣，咁的而且確真係乜脾氣都冇晒，所以係好好抒發情緒嘅方法。」



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