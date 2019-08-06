莊端兒唔使舊愛張致恒道歉：我唔係佢架船

藝人莊端兒出席飲品店開幕，提到其舊愛張致恒日前在社交網站公開向前度April道歉，她認同對方做法：「男人就係要有責任感，有腰骨、有膊頭，希望大家畀啲時間佢改過，畀啲空間個小朋友成長，大人係應該以身作則，佢好好愛錫太太同湊小朋友，就係佢對所有前度最好嘅道歉。（佢有冇同你道歉？）有，佢以前都有公開同我道歉。我哋大家拍過拖，我都唔想佢唔開心，想佢過到呢段時間，佢仲有小朋友要養。（佢今次欠咗對你嘅道歉？）今次冇我份，我唔係佢架船，千祈唔好同我道歉。」



她透露已經加盟成為飲品店的小股東：「我之前喺尖沙咀有間Cafe，但嚟緊會光榮結業，因為棟大廈清拆，我個拍檔又唔做，所以就將個投資轉咗嚟呢度。其實我本身仲有好多投資，但想成功咗先講。」不過，她強調現時專注幕前，她最近為拍電影而曬黑及減肥：「我減咗十幾磅，上圍都細咗少少，我主要靠食素同做好多運動減肥，我個角色要打，所以做咗好多耐力同重量訓練。（仲要減多幾多磅？）希望唔使瘦落去，但都不斷瘦緊，因為訓練好辛苦。」

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