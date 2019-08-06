琦琦學煲湯煮飯照顧受傷任達華

名模琦琦出席美妝活動，問到早前遇刺的老公任達華（華哥）現時身體狀況，她說：「好番啲，康復中，依家要日日做物理治療。原本我唔太識煮飯，但依家我上網學煲湯煮飯，照顧好老公身體。原本佢唔鍾意飲湯，但因為對傷口好一定要佢飲，難得佢認同我廚藝。（你工作有冇影響？）老公最重要，難得佢有假期，我有將出埠工作押後。」任達華目前要留在家中休養，問到他會不會覺得悶？琦琦說：「唔會悶，有屋企人陪佢，大家爭煮嘢食畀佢。（皇帝式享受？）唔係，係五星級服務啫，佢想食咩就煮咩。（預計幾時會復工？）好快，因為電影《小Q》即將喺香港上映，佢都想出嚟一齊宣傳，依家佢日日喺屋企同隻狗傾偈。」



人生最難過Ｍoment



重提當時得知老公受傷的時候，她直言人生中最難過的Ｍoment：「我係最後一個知，因為華哥話唔准講我知，但之後老闆楊受成話做手術一定要家人同意。當時我仲喺北京執緊行李準備飛去上海，突然見到手機微博個Ｍessage話佢受傷，先知道出大事。跟住打畀老公同工作人員都冇人聽，心跳加速，幾十分鐘後了解咗情況，真係人生中最難過嘅Ｍoment，因為唔能夠喺佢身邊。我上機前華哥打咗麻醉針，所以傾唔到偈，後來航班延誤，加上返到香港太大雨，唔可以即刻落機，係最痛苦、最漫長嘅五個小時！」



她指囡囡得知爸爸受傷後大喊：「我好無助，但上機後個女攬住我，我哋一齊祈禱，佢真係貼心小棉襖！之後我有話華哥應該第一時間話我知，佢話唔想我擔心，但其實令我更擔心！（個熊啤啤係囡囡送畀華哥？）係呀，因為買唔切花，阿女就拎最心愛嘅熊仔送畀華哥，好似我哋陪喺佢身邊。」

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