多名性感女士陪暢飲　李晨買醉落寞返歸

今年六月底范冰冰和李晨宣布分手，緣分四年止步，消息令人愕然，同時更傳疑似假分手，但全被當事人否認。日前有消息指兩人不約而同現身北京劇院看話劇，即掀起復合疑雲，惟該劇院的官方微博發文代澄清，指兩人在不同日子入場。



再度「復牌」成為筍盤、現年40歲的李晨，雖分手不久即有緋聞，但他立刻否認，明顯暫時享受一支公的日子。日前他被拍得在北京一間日式料理餐廳相約好友食飯，迅即被傳又有新歡，皆因飯局中可見多位打扮性感的女士在場。眾人包廂開餐，暢飲至凌晨才結束，當中見一名白衣女子醉得要兩名朋友攙扶，而李晨也同樣有醉意，腳步浮浮，並在朋友攙扶下上車，獨自乘車返回住所。事後李晨的朋友發微博澄清，指白衣女子是其太太，而李晨現身只是替他慶生。



周迅腳步浮浮 絲巾包頭



聚餐喝醉的不止李晨，出名為「閨蜜」的內地女星周迅及男星陳坤，也在內地被拍得與朋友們飯局時喝醉，周迅離開時被兩位友人扶實，為怕被發現「醉貓樣」，以絲巾包頭作遮掩，且步履不穩，有時更振臂高呼，情緒高漲，而陳坤則忙着為朋友張羅座駕。



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