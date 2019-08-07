陪失戀陳嘉莉行街！連詩雅掃情趣內衣

藝人連詩雅（Shiga）近月忙過不停，上月才從韓國拍攝節目返港，可以話拍拖時間都欠奉，但日前見到她撇甩「音樂才子」男友徐浩，孖住剛與張建聲分手的陳嘉莉（Kelly），在銅鑼灣行街，兩人因之前拍攝正在Netflix播映的劇集《性敢中環》演閨蜜，估不到劇集拍畢後成了真朋友，就連打扮都變孖公仔，熱褲和短Boots夏娃裝束，加上兩雙42吋白滑長腿，施展「吸睛大法」。



期間兩人走入一間泳衣店，Kelly似乎對紅色比堅尼款幾有興趣，Shiga有幫眼畀意見，不過，Shiga果然犀利能一心二用，自己亦睇中一件花花以low cut款式，極速入去試身，換上後，毫不避忌行出來給Kelly過目，Shiga激現零脂肪纖腰，之後，更叫Kelly幫她用手機拍照再細心研究效果，最終Shiga扑錘埋單。



手持戰利品的Shiga和Kelly好快又轉到下條街的內衣店血併，她們鍾情喱士款式，有拖拍的Shiga選內衣自然以「情趣」款式為首選，Kelly拿起紅色Lace Bra併上Shiga身上，Shiga亦襯埋同款Lace底底。之後兩人又睇中白色吊帶性感睡裙，齊齊在鏡面前左照右照，莫非想做「純純兔」？在店內玩了十多分鐘，Shiga拎住兩袋戰利品一臉滿足離開，Kelly雖然空手離場，但見到Shiga有斬獲原來都一樣好治愈，兩人仍意猶未盡，沿路繼續血併。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。