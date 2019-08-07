馮盈盈不停口8粒鐘　男友受惠勁開心

藝人馮盈盈早前為動畫電影作處女聲演，盈盈在戲中要寸爆吳業坤，她笑言只要想起對方便能把角色演繹得活靈活現，連朋友也想兜巴星她。不過，由於配音時間長，向來愛吵鬧的她回家後也不想說話，令男友耳根清淨不少，兩人關係更和諧。



懶音都改善埋



周柏豪、吳業坤、馮盈盈與泰臣最近為動畫電影《憤怒鳥大電影2》獻聲，首次配音的盈盈稱配音不單令她改善了懶音問題，男友亦有受惠：「我一日要配八個鐘，又要配幾日，返到屋企已經唔想再講嘢，男友好開心發現屋企靜咗好多，氣氛都和諧咗，因為我連鬧交都冇力。」問到配音的最大難度？她笑言：「喺套戲人面我經常要寸吳業坤，但我本身係一個心地善良又溫柔嘅女生，真係好難做，好在諗起吳業坤個樣就得咗，朋友話聽到我把聲好想兜巴星我。不過有場戲我要好深情咁去安慰佢，我要諗番男友個樣先做到。」



柏豪泰臣忍笑配音



吳業坤雖然已有配音經驗，但因角色跟本身性格有反差，所以聲演起來並不容易：「戲中我係一隻好神氣嘅雀，但我平時比較內斂，要花少少時間去熱身。」而柏豪與泰臣已是第二度為同一個角色配音，可謂駕輕就熟，但兩人不約而同認為今次劇情比前作更瘋狂，由於要忍笑，令配音難度更高。



至於甚麼事最易令他們「憤怒了」，柏豪坦言﹕「揸車時，見到啲人無理cut線、唔讓路，我唔會騷擾到人，但會喺車入面自爆，之後睇番行車紀錄儀段片，聽到自己鬧人都覺得幾過分。」吳業坤也跟柏豪情況類似，但他笑謂：「我會爆人，唔係自爆。」盈盈就指若他人太慢，會令她感到不耐煩，而泰臣則是跟朋友食飯時，每個人也沒有意見會令他很火大。



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