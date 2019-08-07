張家輝曬太陽鬥黑　古天樂：我敷面膜就佢！

集合三大影帝古天樂、吳鎮宇及張家輝演出的電影《使徒行者2諜影行動》舉行首映，呂慧儀、莊思明、莊思敏、陳山聰、譚凱琪、湯盈盈、黎諾懿等撐場，星光熠熠。



古仔、家輝及鎮宇受訪時妙語連珠，談到緬甸外景的動作戲分，家輝與古仔同聲表示不辛苦，不過古仔卻自爆拍攝最後一場戲時不慎受傷：「場爆炸戲講我要跌落地，但我右手撳咗落啲玻璃碎度，咪不停流血，因為驚傷到神經線，結果縫咗3針。」在旁的鎮宇聞言即揶揄對方：「3針就唔好講，我拍鋸扒戲都傷咗手指尾縫兩針啦！」家輝就搞爛gag：「我冇縫針，只有Jump樓梯戲啫！（西班牙外景曬到好黑？）我要追住古仔嘛！點知喺太陽下係咁曬都仲係低佢兩度。」古仔對此笑說：「我冇曬燈就番佢，仲狂敷面膜添！」



談到10月開個唱的謝安琪，指身邊朋友只欲買他任嘉賓的場次，問是否真的任嘉賓？古仔表示：「我唔知呀！嗰日好似有等別嘢做。（田蕊妮開騷又想搵你做嘉賓喎！）我真係唔知。」鎮宇聞言又插嘴說：「我個音樂劇都差一個人，古仔客串一、兩場啦！（咩角色？）唔知，要睇是日餐單，所以謝安琪、田蕊妮唔好問住，其實音樂上面都會有明爭暗鬥㗎！」



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