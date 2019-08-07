為IU酒店做接待員　P.O萌樣激似迪哥獸

韓國靚聲女歌手IU與男星呂珍九主演的韓劇《德魯納酒店》播出後收視成績理想，亦長踞「黃Viu煲劇平台」人氣劇冠軍，而除了男女主角夠吸睛之外，飾演德魯納酒前檯接待員的P.O亦十分搶鏡，而他與康美娜飾演的金宥娜感情線開始萌芽，早前教對方彈琴一幕亦十分浪漫，迷倒不少女觀眾。



現年26歲的P.O是男團Block B的Rapper，憑着低音厚實的聲線獲得不少樂迷的喜愛，雖然他是偶像出身，但他就曾在綜藝節目《新西遊記》中大爆自己跳舞麻麻，因為身體不協調，只能勉強地隨着音樂隨便亂扭亂舞，不少觀眾都欣賞他坦率可愛的魅力，完全沒有偶像包袱！



而P.O在《新西遊記》中經常大放笑彈，他每次於節目發火或張開口時，就有粉絲笑指他露出全部牙齒的樣子十足《寵物小精靈》中的迪哥獸，更將之製作表情包廣播流傳，而他亦將在《德魯納酒店》中繼續展現他可愛和趣怪一面，劇集逢周六、日播出，並會於周六及周日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。



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