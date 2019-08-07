囝囝留院ICU！袁文傑驚半夜收醫院電話

愛貓如命嘅藝人袁文傑，一直都當貓咪係囝囝看待，早前佢喺社交網透露10歲嘅愛貓患有不治之症，可能命不久，最近貓咪病情反覆，不時要帶貓咪出入醫院。佢喺社交網透露貓咪又再入院，情況令佢十分擔憂，恐懼半夜收醫院電話。



佢留言：「囝囝（貓咪）近一年半以來所受的病情，就算不痛，也必定很苦（吞下的藥不計其數），要活命便要爭取，他是叻仔的，亦很堅強⋯⋯上周搬屋，影響到他（懂貓的會知影響），結果連續痾嘔了好幾天，黃膽水也機乎吐盡，才剛剛增強了的胃口又全沒有了，唯有慢慢靠他自己意志（當中已看了兩次醫生），直到前天開始穩定，胃口也再增強了，昨天看他睡在凳上，陽光照到他半身，很暖和很舒適，心想：囝囝，努力堅持多一陣子吧！今天，胃口持續向上（這是人手餵食），但突然在下午，他右邊身手腳呈不協調、扭曲，雖不似有痛楚，但神色告訴了我......趕着帶他看急症，一切驗血指數仍可（以一位癌症病患來說），結論是：1）營養不均衡，2）或癌症可能影響腦部或中風，醫生詳檢後，證實了，不是1）！ 囝囝要留院觀察一晚，要留在ICU，剛才陪了他一會，活動不自如仍努力轉身，眼仔仍精靈，他真的很頑強，搔着他的頭和臉，想到：希望不要有壞東西入侵你的小腦！此刻心情，很怕醫院半夜打來，他本來明天有另一手術要做，現在如何安排，要等專科醫生明早硏究，有機會本來手術押後，應該做磁力共振。」

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