東方日報C1：頭場多故障　祖兒淚崩免費補場

天后容祖兒入行20周年紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》前晚舉行頭場，無奈發生多次機關、音響、技術上的故障，令她崩潰落淚向Fans 致歉，為求十全十美，她決定犧牲休息日，為前晚觀眾免費補場，上演「Take Two」！



祖兒於頭段獻唱《再見我的初戀》後，主動要求調整耳機音效，其後以為要落台換衫的她衝口而出「蝦碌」說︰「原來仲有首歌要唱，等個台整好再跳舞！」始發現台上有台板翹起，而舞台中央的大型裝置遲遲未能下降， 不過祖兒似乎未有留意凹凸「出事」位，繼續跟Dancers於翻起的台板上忘我熱舞，險象環生！



搶修舞台升起鋼琴



之後她演唱《牆紙》，期間有數名工作人員突然上台幫她調整耳機，祖兒內疚致歉：「呢個係我人生最Crazy嘅演唱會，真係萬分抱歉，有好多技術上嘅不足，但我會更加努力繼續做落去！」Fans即以掌聲支持，忍不住哽咽的祖兒接過紙巾拭淚，坦言頭場演出比前一日總綵排更差，問Fans是否想繼續睇騷︰「其實我準備咗好耐，但有句說話係『計劃追不上變化』，我真係追唔上。我會為大家彈琴，但個鋼琴升唔到上台，團隊努力搶修緊，我知有好多觀眾遠道而來，唔想大家掃興。」全場即大叫「加油」為她打氣，最終果然集氣成功，鋼琴終於可以升上台面，祖兒如願以鋼琴自彈自唱《啜泣》，緊張的她開始演奏時雖有小出錯，冷靜下來重拾自信就愈彈愈順，完成演出。



飛船繞場嚇到腳軟



雖然多甩漏情況，祖兒仍勇於面對每個難關，於中後段環節她登上飛船，吊高繞場一周跟「山頂朋友」近距離接觸，卻再遇上音樂突然Sharp Cut，令她登時一呆，而當飛船降落時，船身搖晃令她嚇一嚇：「好驚、好搖、腳軟呀大佬！」直到飛船安全着陸，她才鬆一口氣！因遲開騷加上舞台失靈，最終只好忍痛Cut掉整段快歌Medley。而她特別獻唱《華麗邂逅》悼念已故好友盧凱彤：「呢首歌想送畀遠方嘅朋友，上年嘅今日佢離開咗我哋。」



臨完騷前祖兒再次致歉，並承諾補場補償Fans，由原來共18場變成19場，約定歌迷不見不散︰「之前因為打風，加上個台嘅複雜程度，第一晚就出現咗啲唔想見到嘅事，好多謝大家陪我做Full Dress Rehearsal，我好感激、珍惜，大家咁有義氣。我啱啱決定下星期一（8月12日）本來放假嘅，想邀請今晚在場嘅朋友再嚟紅館，睇一個我為你哋精心準備嘅Pretty Crazy演唱會好唔好呀？」全場尖叫聲、掌聲四起，響徹紅館，極為震撼！而完騷亦因超時要被罰款。



發千字文訴心聲



事後祖兒於Instagram發千字文抒發崩潰心情，坦承在準備不足之下預計到會發生不同狀況，告訴自己要冷靜處理。對於舞台發生嚴重故障，台板不平，她說只好以歌會友及小量舞步應付，但當連耳機都失靈，真的不知所措又崩潰，又評演出只發揮到三成功力，萬分不甘心而且愧對觀眾。最後她勉勵自己繼續努力，希望場場Good Show。



撞車結緣難得合唱 學友公然追花紅



容祖兒的首場演唱會邀請「歌神」張學友擔任嘉賓合唱《這麽近那麽遠》，全場Fans為台上的「歌神」、「天后」對唱起哄！唱畢祖兒不停興奮反問自己是否發夢，學友笑說：「多謝祖兒就真，呢首歌係我寫，佢唱就幫我增加版稅，唱多啲我嘅歌，下次我再嚟做你演唱會嘉賓！」



祖兒自爆曾揸車撞花對方的座駕，自認挑剔的學友坦言絕少出口讚人，對祖兒卻例外︰「佢係現今樂壇具備晒所有條件嘅歌手，對唱歌好有熱誠、謙虛、努力，會挑剔自己，又敢於挑戰，好值得後輩向佢學習。」祖兒打趣比喻能「出動」學友做嘉賓，等於收到入行20年來最大份花紅， 學友聞言即向觀眾席的英皇老闆楊受成「追數」，笑言：「咁你要出花紅畀我喇！」最後二人再合唱學友的經典歌曲《真情流露》。



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