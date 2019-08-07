完美舞台重現紅館　祖兒信心爆棚：抵睇

天后容祖兒在紅館舉行入行20周年的《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會，因首場舞台機器出現嚴重故障，令多個演出部分未能於台上進行，昨晚第二場舞台問題「修復成功」，祖兒與舞蹈員多場勁歌熱舞場面、燈光及煙花效果都完美呈現歌迷眼前。第二晚同樣多個圈中好友撐場，有鍾欣潼、關智斌、鄭希怡、黃偉文、菊梓喬、林二汶，老闆楊受成夫婦及兒子楊政龍來支持。



苦練鋼琴目標彈足全場



至於頭場的連翻甩漏，祖兒唱畢開場環節後便自嘲說：「今晚第二場，但點講好呢？尋晚嗰場你哋冇睇就嘥晒，未試過紅館齋唱，跳少少舞我就收工，但佢哋畀980蚊都話正，所以今晚有晒機關同舞蹈，9,800蚊都抵睇呀。」舞台機關搶修成功，頭場祖兒彈琴自唱《啜泣》，鋼琴都未能在台中央升起，現在鋼琴「歸位」，亦能與舞蹈員共，祖兒謂：「今次喺演唱會都想有突破，我本來諗成個演唱會自己彈，用一年時間去學琴一定得，但學到尋日，先學到一首《啜泣》。」



預告張敬軒做嘉賓



然而因故障首場「被消失」的精彩部分，這晚亦順利「隆重登場」，祖兒臉上不時展露笑顏，其中祖兒與二十多名雜技員吊在空中如築起一道「人牆」，跟隨音樂大玩繩操，相當吸睛，祖兒的白色性感舞衣，再和一眾舞蹈員施展渾身解數，愈跳愈強，信心翻晒嚟。有歌迷送給祖兒火龍果做禮物，之後祖兒為拉近山頂觀眾距離，登上吊車繞紅館一周，原來「火龍果」張敬軒站在控制台，並即興和祖兒唱了幾句，祖兒感激說：「多謝你，佢除咗做火龍果，平時都好好，佢早過我嚟紅館幫我Set咪，咁我就畀機會佢做一場嘉賓啦！」



與伊健合唱羅文金曲



第二場嘉賓請來了鄭伊健，由於兩人同是羅文（羅記）的徒弟二人以師兄妹互稱，伊健謂：「我哋係同門師兄妹，有羅記獅子山下嘅精神。」祖兒說：「尋日自己喺舞台上有啲迷惘，但我腦海就諗起佢（羅文），如果佢係會點樣處理呢？今日佢已經唔喺我哋身邊，但佢嘅精神係好重要。」之後兩人唱出師傅名曲《在我生命裏》，並播出羅記的片段。



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