狗狗愛搞破壞　葉灝基＠BOP愛豬姻

組合BOP（天堂鳥）成員Gordon（葉灝基）的愛犬「豬姻」，得寵程度如家中小霸王，除了在咬爛主人的波鞋，甫開房門就見地上滿是紙巾碎，身為狗奴的Gordon，只好先收拾殘局，而豬姻會向主人撒嬌扮可憐，最後Gordon扮惡鬧幾句了事。



Gordon說：「最近豬姻好曳，佢已經咬爛咗兩對籃球鞋同兩對跑鞋，我真係好想有贊助快啲sponsor運動鞋畀我。其實一聽到聲，就已經即刻衝出房睇吓佢有咩新搞作。佢近排不停咬紙巾，咬到成屋都係紙碎，我同媽咪都捉住佢鬧，係咁同佢講No，佢就即刻扮可憐，個樣真係連媽咪都頂唔住話：『由佢啦，佢仲細，要慢慢教』。」



早前Gordon在直播中講過豬姻在車上瀨尿，可是Fans卻鬧他：「佢哋話豬姻冇錯，係我錯，我諗諗吓都冇嘢好講，因為我教佢教得唔好，養不教父之過呀嘛，哈哈！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。