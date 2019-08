藝人曾華倩尋日(6日)54歲生日,日前佢就率先同吳君如及邱淑貞一同慶祝,其20歲愛子兼游泳健將林浩賢(Martin)當然都有所表示啦!佢喺社交網上載一張合照,見佢搭實媽咪膊頭曾華倩就小鳥依人咁款,相當溫馨!浩賢留言:「Happy Birthday Ma . Wish you all the best in everything in life(母親生日快樂。祝願你人生每樣事實都很好。)」網友大讚佢孝順又叻仔,仲話二人似姊弟多過兩母子呀!



而曾華倩亦喺微博留言:「謝謝大家的祝福!今年的生日願望是希望*世界和平!人人開開心心,快樂生活!」