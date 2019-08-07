準備重新出發？蕭亞軒：記住我愛你哋

台灣女星蕭亞軒（Elva）去年開始因籌備新專輯而飽受壓力，導致連番出現健康問題，一直休假至今，而上月中佢忽然上載咗條神情恍惚嘅自拍片，雖然之後Elva嘅公司解釋係因為佢太擔心愛犬嘅病況，但依然令一眾粉絲好擔憂。今日Elva就上載咗張疑似舊相，相入面嘅佢着住連帽衞衣兼戴上太陽眼鏡，向住鏡頭回眸一笑，佢留言：「Good morning🌞Remember I love You All x（早晨，記住我愛你哋！）」而歌手李玟亦留言：「We are all behind u .. love u Elva💖💖💖💖（我哋都喺你後面支持你，愛你呀！）」唔少粉絲紛紛跟隊留言支持偶像，亦有唔少人問到底幾時有新專輯，話等到頸都長喇！亦有心水清網友留言：「照片是兩年前在LA的Beverly Hills附近照的嗎？記得你拍完没多久就生病消失了😕現在是準備重新出發了嗎？😊」希望Elva可以早日復出啦！



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