準備重新出發？蕭亞軒：記住我愛你哋

台灣女星蕭亞軒(Elva)去年開始因籌備新專輯而飽受壓力,導致連番出現健康問題,一直休假至今,而上月中佢忽然上載咗條神情恍惚嘅自拍片,雖然之後Elva嘅公司解釋係因為佢太擔心愛犬嘅病況,但依然令一眾粉絲好擔憂。今日Elva就上載咗張疑似舊相,相入面嘅佢着住連帽衞衣兼戴上太陽眼鏡,向住鏡頭回眸一笑,佢留言:「Good morning🌞Remember I love You All x(早晨,記住我愛你哋!)」而歌手李玟亦留言:「We are all behind u .. love u Elva💖💖💖💖(我哋都喺你後面支持你,愛你呀!)」唔少粉絲紛紛跟隊留言支持偶像,亦有唔少人問到底幾時有新專輯,話等到頸都長喇!亦有心水清網友留言:「照片是兩年前在LA的Beverly Hills附近照的嗎?記得你拍完没多久就生病消失了😕現在是準備重新出發了嗎?😊」希望Elva可以早日復出啦!



