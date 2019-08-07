女模Bella Hadid與The Weeknd第N度分手

22歲美國女模與29歲加拿大男歌手The Weeknd，繼一年前再度復合後，終於又一次分手。



知情者透露距離是一個因素：「佢哋依家喺唔同地方，物理上同精神上都係。Bella準備緊佢時裝周嘅工作，The Weeknd就做緊新碟同為初次演出練戲。」雖然兩人經常乘飛機來回東西兩岸，但檔期無法遷就，總是無法同一時間在同一城市。知情者繼續透露：「佢哋分隔異地產生多咗磨擦，最近經常鬧交，已經有幾個月冇好好相處過。」



Bella分手消息傳出後，於社交網站Instagram上載兩張側臥露胸自拍新相，留言表示：「我個能量只係有愛同光。」似是力證自己心情未受影響。由於她毫無表情，她之後補充：「仲有我唔係嬲，只係陽光曬住變咗咁。」



不過習慣離離合合的他們，也有機會再續前緣，知情者表示：「佢哋都想將來可以一齊返，但依家專注喺自己同事業上。」



Bella與The Weeknd於2015年初拍拖，首次公開戀情是在5月的Coachella音樂節，但12月首次分手。翌年2月兩人突然復合，只是到11月又再分手。The Weeknd於2017年1月與女歌手Selena Gomez拍拖，10月分手。Bella與The Weeknd未忘舊情，於2018年5月復合。未知下一個輪迴又是何時？