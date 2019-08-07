中韓夫婦為錢爭執　陳華鬧咸素媛：知道個屁

韓國43歲女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華，於去年2月在中韓兩地註冊結婚，同年12月18日誕下7.3磅中韓混血B女。兩夫妻參演的綜藝節目《妻子的味道》中，因夫妻間的關係出現不少矛盾，再加上婆媳問題，惹來不少觀眾指摘的咸素媛早前在社交網發文道歉。



而昨晚播出新一集，咸素媛與陳華為錢起爭執，陳華指最好的朋友向他借錢約6.4萬港元，並着咸素媛幫忙但遭拒絕，陳華指妻子不給她面子，一怒下離家出走，三天後才回家，之後兩夫婦談論此事時仍各執一詞，咸素媛問丈夫過去3天如何，陳華說：「都挺好，吃東西挺好，睡覺也挺好！」咸素媛重提當日陳華一言不發離家，陳華謂：「人在很累的時候真的不想說話，你不想借（錢）就算，我當時很累，也忍下來，你還一直說，沒辦法，容認是有限度，我對你，真的是盡力，說實話，我真的不想回來，但沒辦法，我現在又回來！」



咸素媛又說其他事可以幫忙，唯獨錢的問題不可以，又稱擔心對方不還錢會影響朋友關係，陳華卻指對方是他最好的朋友，如果幫得上一定幫，又不是很麻煩的事。他又指摘咸素媛：「你說話真的讓人一點自尊也沒有，你知不知道，你這樣說我多沒面子，你懂不懂？」咸素媛雖然點頭說知道，但陳華卻繼續鬧：「你知道個屁呀？都幾次啦，這樣，你一點也不知道！」不過，之後咸素媛聽從奶奶的意見，將每月給陳華的零用錢由3,200港元增至6,400港元，陳華便重現笑容。

