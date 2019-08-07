激烈水戰狂走光！蔣家旻VS李君妍邊個贏？

無綫劇集《十二傳說》演員劉佩玥、林子善、蔣家旻、黎燕珊、李君妍等在黃竹坑某酒店泳池進行水戰宣傳新劇。劉佩玥錫身沒參與水戰，外面穿上T恤防走光的蔣家旻與李君妍在浮床水戰，互推對方落水時齊齊洩春光，蔣家旻離奇地露黑bra，而泳衣打底的李君妍則洩露豐滿身材。



蔣家旻受訪時指因為出席活動時迷路，只來得及換泳褲，上身則未有換泳衣已經要開始活動，但也不擔心會走光，問到濕身後豈不是沒有內衣替換，她笑說：「天氣實在太熱，都已經乾乾地，攞個風筒吹吓就得。我擔心個泳池水深多啲，因為我唔識游水，張頴康仲係咁推我落水，我真係冇游水天分，試過要為節目學潛水，潛咗落三米已經驚到唔識呼吸，我係忌水嘅。」



黎燕珊被問到為甚麼不落水玩？她笑說：「本來我要落水㗎，因為以前拍電影整傷腰，驚落水跌親。其實着三點式都冇所謂，50幾歲都好可以靚。」



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