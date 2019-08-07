七夕鬥閃日　周杰倫陳法拉公開冧另一半

今日適逢七夕情人節，好多藝人都乘機喺社交網發表愛的宣言，放閃大晒恩愛！台灣天王周杰倫（周董）一向出名係「愛妻號」，今日當然唔少得公開冧老婆昆凌，喺社交網上載一張兩公婆遙望夕陽嘅相片，昆凌仲將手搭喺老公膊頭上，十分恩愛！周董仲留言：「祝大家七夕情人節快樂！天天都是情人節！ 這時候告白氣球這首歌只屬於你的（唉呦 好肉麻啊）」不過老婆似乎唔太收貨：「這首歌我聽膩了 需要來點新的。」



另一邊廂，榮升人妻不久嘅藝人陳法拉，則分享婚宴上嘅舊照，相中老公Emmanuel Straschnov細心地為佢夾食物，法拉仲代老公創作搞笑對白：「“Don’t eat too much, okay?”（唔好食太多好嗎？）」好多網民都話今日就快「閃到盲」！而單身嘅迪麗熱巴就擺出獨照，仲笑言呢個日子大家唔使理佢。



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