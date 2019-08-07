生蛇影響免疫力　李思欣生B要遲啲先

藝人李思欣接受電台訪問，表示上來分享健康心得：「例如食咩食物好。（你本身都注重健康？）其實我唔係好注重，我好為食，鍾意食油膩、煎炸嘢，但呢啲係高危。」她又謂上來分享生帶狀疱疹（生蛇）的經歷：「我本身唔覺得係中招，有兩粒類似暗瘡嘅嘢喺條腰，覺得痕，以為係蚊癩，但後尾覺得痛，所以就睇醫生，醫生話好彩我睇得早，其實係生蛇，佢畀藥我食撳住，好彩冇擴展到，不過就要忍手唔可以搲。」她又謂生蛇後因爲免疫力低，所以本身不怕凍都變得怕凍。



問到可有叫老公范振鋒注重健康？她說：「佢仲注重過我，佢成日飲水，我就成日飲凍嘢，但其實女仔飲凍嘢唔好，我女性周期都會痛。（有冇調理身體準備生BB？）其實我間唔中都有睇中醫調理身體，但生BB就遲啲先。」講到工作，她透露都是做一些司儀工作，問到可會與老公放假去旅行？她說：「之前去咗，其實同佢啲期都難夾，我哋通常快閃幾日。」

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