入行20周年開騷　葉文輝玩突破除衫？

歌手葉文輝舉行演唱會記招，笑言今次破紀錄：「依家8月頭，但9月中就開騷，其實我心態都ready，雖然唔長時間準備，但20周年都想搞個紀念。」他又謂會跟大家分享入行20年的開心回憶，又透露經典歌曲《I Believe》很受歡迎要多謝兩個人：「雖然咁啱有嗰套電影，但我新人冇人識，所以要多謝兩個人喺演唱會唱過我首歌，令我更多人識，分別係許志安用鄭少秋，對新人嚟講係好大鼓舞，偶像唱我嘅歌。」他又想知道大家廿年來的回憶：「之前同過陳慧琳同公司，好想請佢做嘉賓，但都知佢忙湊仔，都想請2R。（應該仲難請？）我哋有聯絡嘅，如果重組到都幾經典。」他又謂已請得羅力威做嘉賓：「佢寫過歌送畀我媽咪，令我好有回憶，佢都一口答應做嘉賓。」



問到個唱可會給歌迷驚喜，例如跳舞？他笑言：「我以前係跳舞，雖然咁多年都少跳舞，如果到時閃親腰就叫老婆捽啦。（真係會跳舞？）研究緊，有機會。」問到可用練大隻？他笑言：「要減肥，呢排都係食菜同烚蛋，希望用最好狀態。（要減幾多磅？）好難講，記得結婚前一個月減咗廿磅，因為好大動力，今次最少希望有線條。」問到可會騷肌？他笑言：「畀老婆過目吓先，如果佢話唔好獻醜就收埋，到時fit嘅話就盡量唔好着咁多，話晒未試過除衫，可以突破下。」



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