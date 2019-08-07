林二汶陳柏宇林奕匡等開騷　大唱出彭羚名曲

歌手林二汶、陳柏宇（Jason）、林奕匡、黃妍、葉巧琳和小塵埃為周日的音樂會進行綵排，兩人說這次總動員組合，只繼數月前一齊前往斯德哥爾摩作曲之旅行，難得齊人開騷，二汶稱今次音樂會是以80、90年代的廣東歌為主，才發現不少當年Hit歌都出自他們的唱片公司，包括選了林憶蓮、彭羚、郭小霖的歌曲，而這次綵排，一眾歌手便唱出彭羚的名曲《給我愛過的男孩們》。不過，Jason坦言有些歌手作品他是沒有聽過，因他小時在加拿大長大，當時又未對音樂有興趣。而二汶笑言：「我諗到時入場嘅觀眾都未必識晒啲歌，我哋到時都會講解吓，佢哋可以當新歌咁聽。」



「好似過咗一星期」



另外，提到日前8月5日是已故好友盧凱彤（Ellen）逝世一周年，二汶表示一周年當天與Ellen的家人及好友去做Ellen平時周六最愛的打保齡。問到Ellen太太可在香港？二汶稱她太太本月底返港，為Ellen的紀念音樂會做準備，屆時會分享Ellen一些留下來的畫及音樂Demo。講到轉眼已一年？二汶都不禁說：「係呀，好似過咗一星期咁，其實已經一年。」



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