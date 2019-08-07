傳與謝賢巴黎再婚　甄珍兩字回應……

金馬獎終生成就獎得主、兩屆亞洲影后甄珍早前在高雄舉辦影展，因操勞過度兩度入院，前夫謝賢十分緊張，帶上大束玫瑰花親赴醫院探望。由於兩人分離近半個世紀，去年重逢才揭開當年因誤會重重而離婚，謝賢更說出：「我還愛着妳，我等着妳回來。」的深情說話，之後傳出兩人復合，近日更傳出他們會於巴黎再婚，甚至有出席嘉賓名單等。



甄珍在上飛機去台北時接受東網訪問，她說：「無聊，我現在去台北都那麼困難，因為依然頭痛頭暈，還去巴黎真開玩笑，不要亂傳亂說。我們都一把年紀，他有孝順子女把他照顧得很好，我們大家老朋友偶而出來聚聚，說說以前的事就很好了。大家互相照顧，互相關心，安度晚年就這樣好了。」



早前她因為半身麻痹加上頭痛頭暈入了養和醫院治療四天，但醫生找不出原因，出院後依然每天下午三點左右就會頭暈頭脹痛，今日她會到台北榮總醫院接受詳細檢查，希望找出病因，早日痊愈。



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