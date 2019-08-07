香港電影齊齊唔報名金馬獎

去年金馬獎上有台灣導演發表台獨宣言，惹起台獨爭議，當時已傳出內地會於今年封殺金馬獎，早前，張藝謀的《一秒鐘》、王小帥的《地久天長》之投資方經已表明不會參加金馬獎，似是響應號召，而今日國家電影局官方微博正式宣布暫停大陸影片和人員參加今年的台灣金馬影展，並公布大陸金雞獎將於11月23日舉行，與金馬獎頒獎禮同日作對撼。而不少香港電影公司亦即配合內地的政策，紛紛取消參加今年台灣金馬獎。



星皓電影公司老闆王海峰接受訪問亦表明立場，會配合內地的政策，不會有電影報名金馬，他說：「支持國家電影局決定，今年我哋旗下既影片同藝人，都不唔參加金馬。」寰亞電影部負責人莊澄亦表示今年無電影參加金馬獎。



有份投資《掃毒2天地對決》的寰宇公司老闆林小明，被問到是否因應內地政策取消報名金馬獎表示：「我唔知國家有冇打壓金馬，只係今年我哋公司冇片報名，就算有報都係台灣個邊同事搞錯咗！」



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