趙式芝等香港同性婚姻合法先再婚

名媛趙式芝（Gigi）出席同志活動，她指另一半JW雖有一同出席，但一貫低調作風沒有現身合照，實行做「背後的女人」支持她。提到JW是否其心目中的另一半，Gigi說：「佢係，係我女朋友。」問到與舊愛Sean的事情處理得怎樣？她表示好難分清楚：「因為我哋之間嘅婚姻冇法律承認，所以就好似分手咁。（有冇見面？）少。（佢都搵到另一半喎！）好戥佢開心，祝福佢，相信佢兩個都好夾。」



講到今次活動，她說：「呢個婚姻平權協會啱啱成立，最大目標係希望爭取到香港同性婚姻平權合法，因為依家香港同性婚姻不被承認，就算喺外國結咗婚返嚟都係有限權益，所以呢個會希望為佢哋爭取到權益，同埋我哋目標係用5年時間，可以喺香港爭取到同性婚姻合法。」又指此舉需要與政府傾談，亦需要民意的支持。



問到是否等到香港同性婚姻合法才會考慮再婚？她說：「當然，如果唔係結咗香港都唔承認，好似好兒戲，所以呢個會亦望幫到佢哋勇敢出櫃，可用光榮身份面對社會。」另外，名模馬詩慧大女王曼喜孖另一半Anne出現，而歌手鄭欣宜則穿上金色閃爆裙搶焦。



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