張家輝吳鎮宇輪流窒古仔　縫三針小兒科

由樂易玲及劉偉強監製、文偉鴻執導電影《使徒行者2 諜影行動》，前晚在九龍灣舉行盛大首映禮，眾多台前幕後捧場，包括馬德鐘、袁偉豪、陳山聰、王君馨、張寶兒及江嘉敏等，場面熱鬧。



古仔敷面膜讓賽



首映禮上，古仔、家輝及鎮宇妙語連珠，現場氣氛熱烈。談到在緬甸拍攝多場動作戲份，家輝與古仔同聲表示不辛苦，但古仔自爆拍攝最後一場戲時不慎受傷：「嗰場爆炸戲講我跌落地，但右手撳咗落啲玻璃碎度，不停流血，因為驚傷到神經線，結果縫咗三針。」鎮宇聞言即揶揄他：「三針就唔好講，我拍鋸扒戲都傷咗手指尾，要縫兩針啦！」之後到家輝搞爛Gag：「我冇縫針，只有Jump樓梯戲啫！（喺西班牙拍外景，曬到好黑？）我要追住古仔嘛！點知喺太陽下係咁曬都仲係低佢兩度。」古仔笑說： 「我冇曬燈，就番佢，仲狂敷面膜添！」



談到10月開個唱的歌手謝安琪指身邊朋友只想買古仔做嘉賓的場次，問到屆時會否助陣？古仔說：「我唔知呀！嗰日好似有特別嘢做。（田蕊妮開騷又想搵你做嘉賓喎！）我真係唔知。」鎮宇聞言又插嘴：「我個音樂劇都差一個人，古仔客串一、兩場啦！（係咩角色？）唔知，要睇『是日餐單』，所以謝安琪、田蕊妮唔好問住，其實音樂上面都會有明爭暗鬥㗎！」



袁偉豪西班牙蜜月



此外，有份參演《使徒2》的張寶兒與袁偉豪拍拖到場，劇組在西班牙取景時，袁偉豪雖然沒戲份，但都特別請假做「跟得男友」，他說：「我本身未去過嗰邊，咪順便了解吓啲製作囉！女友拍完之後，我哋都留喺當地一星期去玩。（睇結婚場地？）結婚未必揀西班牙，但蜜月就會，因為嗰邊天氣好乾爽、好寫意。」他又談到在緬甸有一場於直升機上拍攝的槍戰戲，大呼危險，因為直升機沒機門，就連扣在身上的安全帶亦移位！問寶兒可知男友拍攝危險動作戲？她說：「我唔知，聽到都驚，但佢不嬲都安全嘅！」袁偉豪即搞笑說：「啲錢唔易賺㗎！」



錢嘉樂封街槍戰 文偉鴻打造實感



暑期超級動作電影《使徒行者2諜影行動》動用了兩支製作特輯，拍攝多場大型動作場面，導演文偉鴻要求極實感的動作，動作導演錢嘉樂全力以赴，帶領團隊橫跨香港、緬甸及西班牙三地取景。



先講香港，導演設計一幕中環恐襲場面，並表示很想在鬧巿中拍「一鏡落」效果：「嗰場有百幾二百名群眾演員，好想一Take過，冇接鏡頭咁拍攝啲人撞車，撞晒上車頂，好似撞保齡球咁，要喺鬧巿呈現車撞人呢個畫面，係好講求兩個部門嘅配合，飛車組同動作組，不過，大家非常滿意拍出嚟嘅鏡頭，睇完片都鼓掌！」而緬甸首府仰光方面，製作團隊得到當地政府全力支援，通力合作，把最主要街道封鎖，拍攝一場大型飛車追逐及街頭槍戰，再加上直升機低空盤旋，場面幾可亂真。



「臥底情義」不過時



有別於一般警匪動作片的《使徒》系列電影，甚或獨立於一般以「臥底」為主題的電影。別具一格的「使徒」精神，不單把臥底情義描寫得更深刻透徹，更以宏觀角度探討普世價值，堅定地守護正義而不惜付出一切。



導演文偉鴻表示：「曾經在一個幕後的飯敍裏，大家暢談對電影的未來路向，席間有聲音提到情義主題的電影已經『Outdated』，我不認同，因為『Outdated』的只是包裝問題而已，所以我就開始創作電影《使徒行者》第一集的劇本。事實證明，情與義只需要重新包裝，便可以有其感染力，並藉着觀影過程令大家一起探討人性的真善美。」



帶出不同思考角度



《使徒行者》的故事骨幹是尋找「失聯臥底」，《使徒行者2諜影行動》則是調查「潛伏臥底」。臥底，不再局限於警察與罪犯，可以是有特別目的、與世界各地的襲擊事件有關。每個臥底的相同之處，就是面對衝突時都要作出抉擇。《使徒行者》探討的，是臥底守護正義的堅持，而《使徒行者2諜影行動》探討的，則是臥底對救贖的執念，以不惜犧牲的姿態去跨過痛苦歷練，延續「使徒」精神，救贖心靈，觀影過後，希望可以讓觀眾把不同的思考角度帶走。



正邪難分爆衝突



保持了前作三大經典元素：警匪、臥底、兄弟情之《使徒2》，以全新的人物關係展開故事，拍攝戰場也由前作《使徒行者》的巴西改為西班牙及緬甸。無論動作場面、以至情節格局都更上一層樓。製作團隊遠赴西班牙及緬甸取景，帶出異國危情。劇情將於熱情之都發生，包裝凸顯奪目顏色，呈現異國天堂與地獄之間的情景差距，處處給觀眾帶來無限驚喜。



故事講述香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇飾）和總督察程滔（張家輝飾）逮獲一名女黑客姚可儀。保安部警司井進賢（古天樂飾）認為葉和程有可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。調查範圍擴展到緬甸和西班牙，井和程在多次合作中產生矛盾，在葉國帆眼裏，兩人忠奸難分，處長卻認為他顛倒黑白，懷疑有神秘組織操控事件，需深入調查。可是，姚可儀的口供亦帶誤導性，警隊高層一時間迷惘，不曉得誰正誰邪！電影預告片中瀰漫着緊張又神秘的氣氛，「人在做人在看」，眾人眼神凌厲，互相監視，互不信任，敵我難分，真假難測……



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