東方日報C2：蔣家旻黑Bra胸戰倒奶李君妍

無綫劇集《十二傳說》昨日水戰宣傳，T恤上陣的蔣家旻與李君妍水中肉搏時齊齊失守，一個露黑Bra，一個倒奶，春光乍洩。劉佩玥則最錫身避戰，只在池邊射水槍「抽水」。



藝員蕭正楠、林夏薇、劉佩玥、蔣家旻、李君妍等昨日在黃竹坑某酒店泳池進行水戰宣傳，女藝員以T恤短褲示人，人妻林夏薇將上衣兩邊剪開，騷內裏性感泳衣；劉佩玥甚為錫身，沒有參與水戰，只在池邊觀戰射水槍。穿上T恤防走光的蔣家旻與李君妍在浮床大戰，兩女肉搏互推對方落水，但玩得太投入，結果齊齊胸前失守，蔣家旻離奇露黑Bra，而泳衣打底的李君妍則拋胸倒奶。



大無畏着內衣落水的蔣家旻解釋，因活動前駕車迷路，到場時只來得及換泳褲，故上身未有換泳衣，但不擔心走光。問到濕身後豈不是沒有內衣更換，她笑說：「天氣太熱，已經乾乾哋，攞個風筒吹吓就得。我擔心個泳池水深多啲，因為我唔識游水，張頴康仲推我落水，試過要為節目學潛水，潛咗落三米已經驚到唔識呼吸，我忌水嘅！」



蕭正楠冇着底褲最Sexy



而蕭正楠玩水上活動時卻穿長褲，被取笑比林夏薇更密實，他笑說：「我梗係密實啦！可以騷咩呢？其實我今日絞肚痛，我都驚整污糟個泳池，一陣間睇吓泳池水有冇黃色啦！」林夏薇聞言即說：「好核突呀，我唔落水喇！」蕭正楠又自爆沒有穿底褲：「咁樣會唔會性感啲？因為我得一條底褲，濕咗冇得換，翠如去咗澳洲拍旅遊節目，屋企冇人洗，要慳住着，哈哈。」



林夏薇表示到泳池玩水，故稍為性感，最開心劇集口碑好，網上搜尋榜也打入十大。此外，黎燕珊被問到為何不落水？她笑說：「本來我要落水，因為以前拍電影整傷腰，驚落水跌親。其實着三點式都冇所謂，50幾歲都可以靚！」



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