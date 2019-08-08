一人分飾多角　吳海昕呢造型引人犯罪？

藝人吳海昕（Sofiee）最近接連有多套ViuTV劇集播出，包括《教束》、《Reboot》及最近播映中的《理想國》，每次都令人留下深刻印象，大晒全方位演技。Sofiee在《理想國》單元「愛的替身」中一人分飾多個角色，包括真實的倔強歌手角色，「AR」眼鏡中的虛擬人物，更要模仿麥芷誼及萬斯敏的角色，層次分明演技大爆發，獲網友激讚。



Sofiee直言今次十足是一份糧打四份工，但好開心超有挑戰性：「我要睇晒麥芷誼同萬斯敏嘅戲，再去模仿佢哋點演，每日我都要留喺片場最長時間，至於做虛擬人物原來都好難，唔可以眨眼、唔可以郁，好多時導演都一Shot落，一眨眼就要由頭拍過，但真係好過癮，一套劇入面有咁多形象，好多網友話我開頭係女神，但後面變咗妓女，好粗鄙唱歌又難聽，女神破滅晒！」她又笑指劇中的春麗造型在片場經常引人犯罪：「現場個個都想揸我......個頭個髻。」



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