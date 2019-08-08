培育香港影壇生力軍　張同祖廖駿雄出山

資深藝人張同祖、廖駿雄早前為ViuTV劇集《理想國》演出，張同祖表示已多年沒在幕前演出，由於電視劇集太困身：「我個個台都拍過，不過第一次拍ViuTV劇集，因為老友太多，朋友（監製陳翹英）叫我幫手咪要出山囉。同埋故事都好吸引，創意都有番咁上下。我都有留意導演譚惠貞之前嘅作品（《危城》、《掃毒》編劇），高水準，好有心機，所以都想同新導演合作。其實香港娛樂圈都要有新血，以前作品風靡全球，近年大不如前，都真係要支持吓。」



而於無綫拍過不少劇集，較經典是演過劇集《天師執位》大粒癦一角的廖駿雄，今次為ViuTV拍劇，亦指全因想支持新血：「我都一樣收到監製電話要支持吓。加上香港需要新導演，否則會走下坡。我平日雖然多數飾演江湖大佬，今次就演流浪漢，演員就係咁，要嘗試不同角色，挑戰自己！」



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