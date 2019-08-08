緬甸探秘　盧頌恩唔敢夜蒲金三角

香港開電視旅遊節目主持盧頌恩（妹頭）與「旅遊達人」項明生拍攝深度文化旅遊節目《明日世遺》，走訪五個東南亞國家，包括越南、緬甸、柬埔寨、寮國、泰國。



緬甸是一個妹頭難忘的國家之一，她說：「緬甸啱啱開放，但其實緬甸係一個寶藏，一個富有殖民色彩嘅國家，好多建築、地方都好靚好有特色。」原來緬甸生活經常都要赤腳行走，妹頭笑言後腳皮厚咗成吋：「緬甸人習慣唔着鞋，佢哋入廟、去洗手間都要赤腳，所以我都經常赤腳，返到酒店發覺自己腳皮厚咗。」



妹頭更隻身到泰北有「犯罪天堂」之稱的金三角拍攝，事前她不敢向家人透露：「其實出發前真係有啲驚，所以唔敢同家人講自己會去金三角，以免佢哋擔心，但喺金三角逗留嘅過程中，發現金三角原來都唔係咁恐怖，當地已經成為一個旅遊區，不過我夜晚都係選擇留喺酒店，冇出夜街。」





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