楊采妮郭晉安一人一個養狗故事

藝人楊采妮與郭晉安於新片《小Q》內扮演一對愛狗夫婦，原來他們亦與狗隻甚有淵源。安仔透露年前養的一頭狗陪着家中11歲兒子及8歲女兒成長，可謂感情深厚，故當小狗離世時，小朋友傷心度可想而知：「當時我惟有同佢哋一齊祈禱，喊都係一種適當嘅抒發，直到依家我哋都冇再養，日後我會畀佢哋自己決定養唔養狗，但會話畀佢哋聽如果再養嘅話，要照顧到狗狗最後一日！我哋不時做咗寄養家庭，朋友出埠就會送自己啲狗狗畀我哋暫時照顧，依家我哋都習慣咗同狗狗離合喇。」



楊采妮則笑指自己有「兩子兩女」：「除咗屋企對孖仔之外，我仲有兩隻雌性狗狗。好記得囝囝BB嘅時候，兩隻狗女好似保鏢咁，一聽到樓上有喊聲，就會衝落嚟通知我同老公。對狗仔好定性，亦聽得明我哋講嘅嘢。」她又透露如今兩歲孖仔牙牙學語，又對事物好奇：「佢哋依家做嘢，我唔會同佢哋講No，因為可能會令佢哋會更加好奇，我只會在旁叫佢哋小心啲。」



楊采妮

Makeup：Ling

Hair：Domanic



郭晉安

Wardrobe: Durban

Niki Lee@Headquarters



場地提供：沙田帝都酒店



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