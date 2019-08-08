狄高達莊遜Chris Martin復合　即車禍撞傷人

《格雷的五十道色戒》（50 Shades of Grey）29歲美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）與英國樂隊Coldplay 42歲主音Chris Martin數周前傳分手後，最近連日被拍到於紐約海灘鴛鴦戲水，甚至跟Chris前妻桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）以及其現任老公Brad Falchuk於海邊來個雙重約會，證實復合。



不過狄高達與Chris剛復合就出事，美國時間周二傍晚約6時10分，兩人連同Chris的13歲兒子Moses乘坐司機駕駛的黑色多用途車，離開名嘴Jimmy Fallon清談節目錄影廠，期間司機衝紅燈，輾過一名25歲女途人的右腳，導致她受傷。



在場其他人士立即衝前，用力敲打狄高達與Chris座駕的車窗，讓司機停下來，知道發生甚麼事。狄高達與Chris一起下車，查看女途人傷勢，女途人痛極尖叫：「架車壓過我隻腳呀！」救護員到場將女途人搬上救護車，Chris亦幫手拉門，並向到場警方解釋事件經過。女途人其後在男友與兒子陪同下被送院治理。狄高達、Chris與Moses改由另一架多用途車接走，警方則跟肇事司機落口供，未知有否發出告票。



今次狄高達與Chris復合，據稱是由Chris前妻桂莉芙推波助瀾，知情者透露：「桂莉芙係推動佢復合嗰個，如果Chris開心，桂莉芙就開心，只想佢過得好。」